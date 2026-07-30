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Джеймс Воулз об аварии Сайнса и Пиастри: «Алонсо должен был первым уступить позицию, но не сделал этого»

Руководитель « Уильямса » Джеймс Воулз проанализировал столкновение Карлоса Сайнса с пилотом « Макларена » Оскаром Пиастри на Гран-при Венгрии.

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