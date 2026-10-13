10 изобретений, появившихся по чистой случайности

14 мая 1878 года была запатентована торговая марка «Вазелин». Всем известное косметическое и лечебное средство изобрел и запатентовал эмигрировавший в Америку английский химик Роберт Чезбро.
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