Студенты из Алексеевского стали призёрами конкурса «Московские мастера»

20 студентов Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ) в Алексеевском районе приняли участие в конкурсе «Московские мастера» регионального этапа Всероссийского чемпионата профессионального мастерства по городу Москве.
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