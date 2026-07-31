Уникальный навес с применением российских технологий создали для Ленинградского вокзала

Проектирование навеса над распределительной площадкой и платформами обновленного Ленинградского вокзала велось при помощи технологии информационного моделирования (ТИМ), а все комплектующие материалы для его сборки поставлены с российских заводов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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