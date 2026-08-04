Испанский стартап готовит первый спутник с «воздушным двигателем» для сверхнизкой орбиты

Kreios Space в 2027 году протестирует электрическую двигательную установку, которая будет получать топливо из атмосферы на высоте около 200 кмИспанская компания Kreios Space объявила о подготовке первой демонстрации воздушно-реактивной электрической двигательной установки (ABEP, Air-Breathing Electric Propulsion) на сверхнизкой околоземной орбите (VLEO).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии