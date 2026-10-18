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Стала известна зарплата Андрея Разина в СКА. Сегодня тренера уволили из « Металлурга », а вскоре Разин сменил Игоря Ларионова на посту главного тренера СКА, подписав контракт на 2 сезона.