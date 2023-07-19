«Подлость и предательство»: Исинбаева открестилась от воинского звания и назвала себя «человеком мира»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сделала неожиданное заявление на испанском языке, в котором подчеркнула, что никогда не состояла в Вооруженных силах России, и назвала свое звание майора «номинальным».
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