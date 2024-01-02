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Комбат ВСУ Бот заявил о неэффективности украинской авиации

Комбат ВСУ Бот заявил о неэффективности украинской авиации

Воздушные силы Украины не оказывают достойной поддержки сухопутным войскам на поле боя. С таким заявлением командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным Бот выступил на мероприятии подразделения, сообщило РИА «Новости».

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