В результате ночной атаки украинских беспилотников по Московскому региону пострадали два человека. Об этом 22 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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