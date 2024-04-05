Нужно ли водителю менять мед. справку, если срок её действия закончился

Каждый водитель перед тем, как сесть за руль, должен проверить наличие определенных документов, среди которых водительское удостоверение, документ о регистрации ТС, паспорт ТС, страховой полис, диагностическая карта, а также медицинская справка.
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