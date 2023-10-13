Палестина в ООН призвала не допустить повторения катастрофы 75-летней давности

Постоянный представитель Палестинской автономии в ООН Рияд Мансур в пятницу, 13 октября, призвал отменить приказ об эвакуации за 24 часа более миллиона палестинцев из северной части сектора Газа, чтобы «не повторилась Накба (катастрофа, – арабск.