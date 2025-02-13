Диаспоры лезут во власть: под суд пошел налоговый инспектор с говорящей фамилией

Их вообще не должно быть в силовых структурах и во власти. Эти, ваши 10% очень быстро начнут расширяться.

АЛ

Александр Лагуткин

Они уже есть. И целые этнические отделы МВД. Понятно, что ни о какой защите закона и россиян и речи не идет. 10% ценз хоть как-то ограничит беспредел в таких отделах. Например в Питере под крышей Беглова уже есть отделы МВД целиком состоящие из азеров. О какой законности и защите россиян может идти речь в этом случае? В Ижевске такие "полицейские" во главе с начальников отдела-азером запугивали и длительное время насиловали девочку подростка. Затем разваливали дело и помогали скрыться наиболее активным членам банды.