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Диаспоры лезут во власть: под суд пошел налоговый инспектор с говорящей фамилией

Диаспоры лезут во власть: под суд пошел налоговый инспектор с говорящей фамилией

ТЕМА. ГЛАВНОЕ Дело врио начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС № 19 Расифа Ибрагимли рассмотрит Кировский районный суд Новосибирска.

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Комментарии
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Ника
Их вообще не должно быть в силовых структурах и во власти. Эти, ваши 10% очень быстро начнут расширяться.
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7 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Они уже есть. И целые этнические отделы МВД.  Понятно, что ни о какой защите закона и россиян и речи не идет. 10% ценз хоть как-то ограничит беспредел в таких отделах.  Например в Питере под крышей Беглова уже есть отделы МВД целиком состоящие из азеров. О какой законности и защите россиян может идти речь в этом случае?   В Ижевске такие &quot;полицейские&quot; во главе с начальников отдела-азером запугивали и длительное время насиловали девочку подростка. Затем разваливали дело и помогали скрыться наиболее активным членам банды.
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6 час.
Ника
Следовательно, требуется Закон запрещающий не коренным жителям служить в Органах.
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5 час.
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