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ВС РФ установили на терриконе в Авдеевке российский флаг

ВС РФ установили на терриконе в Авдеевке российский флаг

Новая тактика российских сил в Авдеевке вызвала панику в ВСУ. ВС РФ установили российский триколор на террикон возле Авдеевки — видео появилось в Сети В Сети появилось видео с триколором РФ и штандартом 114-й бригады ВС РФ, штурмовавшей часть территории в Авдеевке.

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