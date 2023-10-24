ВС РФ установили на терриконе в Авдеевке российский флаг

Новая тактика российских сил в Авдеевке вызвала панику в ВСУ. ВС РФ установили российский триколор на террикон возле Авдеевки — видео появилось в Сети В Сети появилось видео с триколором РФ и штандартом 114-й бригады ВС РФ, штурмовавшей часть территории в Авдеевке.
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