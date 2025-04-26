Наркоторговля и конкурс "Мисс Бум Бум": тайная жизнь монахинь Запада

Кадр из программы "Невероятно интересные истории", РЕН ТВ Тайная жизнь западных монахинь. Какова жизнь после пострига в монахини на самом деле? Как калифорнийские монахини стали наркобаронессами? Об этом рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.