Наркоторговля и конкурс "Мисс Бум Бум": тайная жизнь монахинь Запада

Кадр из программы "Невероятно интересные истории", РЕН ТВ Тайная жизнь западных монахинь. Какова жизнь после пострига в монахини на самом деле? Как калифорнийские монахини стали наркобаронессами? Об этом рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.
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