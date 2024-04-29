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Глава РУСАДА о том, почему Валиеву не тестировали в 2024-м: «Основная задача лежит на международной федерации»

«Она (Валиева) входит в международный пул тестирования. Соответственно, основная задача по тестированию спортсменов международного уровня, которые находятся в международных пулах, лежит, конечно, на международной федерации.

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