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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Любите Ghost of Tsushima? Тогда Ghost of Yotei для PlayStation 5 понравится...

Любите Ghost of Tsushima? Тогда Ghost of Yotei для PlayStation 5 понравится вам еще больше — ветеран PlayStation Сюхэй ЁсидаВетеран PlayStation отметил, что разработчики изначально с максимальным уважением отнестись к Японии и её традициям — их старания сделали Ghost of Tsushima большим хитом, и теперь они готовятся повторить или даже превзойти прежний успех.

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