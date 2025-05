Любите Ghost of Tsushima? Тогда Ghost of Yotei для PlayStation 5 понравится вам еще больше — ветеран PlayStation Сюхэй ЁсидаВетеран PlayStation отметил, что разработчики изначально с максимальным уважением отнестись к Японии и её традициям — их старания сделали Ghost of Tsushima большим хитом, и теперь они готовятся повторить или даже превзойти прежний успех.