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Захарова показала фото с флагом России при сходе Благодатного огня в Иерусалиме

Захарова показала фото с флагом России при сходе Благодатного огня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала фото с людьми, держащими российский флаг во время радостного события.

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