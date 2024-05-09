Сколько ветеранов Второй мировой войны осталось в Молдове

Сегодня в Молдове живы 37 ветеранов Второй мировой войны. Об этом рассказала президент Молдовы Майя Санду, которая накануне отмечаемого 9 мая Дня победы посетила одного из них - Иона Мереакре, передает Noi.
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