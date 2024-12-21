«Зеля, сам это разгребай». Путин передал НАТО жуткое послание: Трамп не будет сбивать «Орешник» над Киевом

Михаил Щипанов. Практика, как уверяют философы, критерий истины. Американцы традиционно гордятся своими передовыми технологиями и созданными на их основе, дескать, самыми мощными и эффективными вооружениями.
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