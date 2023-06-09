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Сенат США одобрил законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны

Сенат США одобрил законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США рассмотрел и одобрил новый законопроект. Согласно документу, власти страны должны добиваться лишения Китая статуса развивающейся страны в международных соглашениях.

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