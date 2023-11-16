Последнее китайское: власти Грузии перессорились из-за отношений с КНР

В Грузии разразился новый политический скандал. Президент страны Саломе Зурабишвили в интервью французским журналистам заявила, что было бы здорово когда-нибудь увидеть председателя КНР Си Цзиньпина за решеткой.
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