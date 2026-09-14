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Рязанские новости

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КСП проверит расходы на «умные» спортивные площадки в 2025-2026 годах

КСП проверит расходы на «умные» спортивные площадки в 2025-2026 годах

Контрольно-счетная палата проверит целевое расходование средств, выделенных в 2025-2026 годах на создание «умных» спортивных площадок в рамках проекта «Бизнес-спринт».

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