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Ким Чен Ын призвал совершить «радикальный перелом» для подготовки к войне

Ким Чен Ын призвал совершить «радикальный перелом» для подготовки к войне

КНДР нужно готовиться к войне, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом он высказался, посещая авиаполк при первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии, где руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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