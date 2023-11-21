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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Золотые или нет: сравниваем цены на яйца в свердловских магазинах с официальной статистикой

Золотые или нет: сравниваем цены на яйца в свердловских магазинах с официальной статистикой

Еженедельно Свердловскстат выдает информацию о средних ценах на продукты в свердловских магазинах. Корреспонденты «ФедералПресс» прошлись по супермаркетам Екатеринбурга и сравнили официальную статистику цен на яйца, макароны, молоко и курицу с тем, что предлагают в торговых точках.

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