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Диетолог Соломатина объяснила, почему невозможно отказаться от сахара полностью

Диетолог Соломатина объяснила, почему невозможно отказаться от сахара полностью

Названы причины, из-за которых невозможно полностью отказаться от сахара в своем рационе. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, природой не задумано питание с избытком глюкозы, как передает &quot;Царьград&quot;.

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