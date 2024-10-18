На Украине возбудили дело против напавших на автобус военкомов женщин

Сотрудники правоохранительных органов Украины возбудили уголовное дело в отношении женщин в Закарпатской области, которые пытались опрокинуть автобус, принадлежащий территориальному центру комплектования (ТЦК; аналог военкоматов).
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