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На Украине возбудили дело против напавших на автобус военкомов женщин

На Украине возбудили дело против напавших на автобус военкомов женщин

Сотрудники правоохранительных органов Украины возбудили уголовное дело в отношении женщин в Закарпатской области, которые пытались опрокинуть автобус, принадлежащий территориальному центру комплектования (ТЦК; аналог военкоматов).

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