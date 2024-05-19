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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Экологическая акция ´Радоница без пластика´ в Бобруйске.

Экологическая акция ´Радоница без пластика´ в Бобруйске.

Экологическая акция ´Радоница без пластика´ проводилась по инициативе Бобруйской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и волонтерский организации ´Эко-бобры´ при поддержке Бобруйского городского исполнительного комитета, КУП ´ДЭП г.

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