Экологическая акция ´Радоница без пластика´ в Бобруйске.

Экологическая акция ´Радоница без пластика´ проводилась по инициативе Бобруйской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и волонтерский организации ´Эко-бобры´ при поддержке Бобруйского городского исполнительного комитета, КУП ´ДЭП г.