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РИА Новости: США шокировали Европу решением по украинскому конфликту

РИА Новости: США шокировали Европу решением по украинскому конфликту

Европе следует придерживаться мнения Соединенных Штатов относительно Тайваня. В противном случае Вашингтон оставит ЕС один на один с украинским конфликтом, заявил обозреватель Петр Акопов.

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