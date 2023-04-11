РИА Новости: США шокировали Европу решением по украинскому конфликту

Европе следует придерживаться мнения Соединенных Штатов относительно Тайваня. В противном случае Вашингтон оставит ЕС один на один с украинским конфликтом, заявил обозреватель Петр Акопов.
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