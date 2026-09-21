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Царьград

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Джорджеску обвиняется в мошенничестве на сумму более €1 млн

Джорджеску обвиняется в мошенничестве на сумму более €1 млн

Предприниматель Рэзван Леу в 2024 году подал заявление в прокуратуру против экс-кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, обвиняя его и партнёров в мошенничестве на сумму более €1 млн.

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