Shaman представил песню "Первая любовь" в день последнего звонка

В день последнего звонка Ярослав Дронов (Shaman) выпустил песню "Первая любовь" и видеоклип. Артист подчеркнул значимость этого события для выпускников и отметил, что новые произведения доступны на цифровых площадках.
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