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«Как можно защищаться от такого?» // Михаил Абызов заслушал обвинение и ничего не понял

«Как можно защищаться от такого?» // Михаил Абызов заслушал обвинение и ничего не понял

В Преображенском райсуде столицы началось рассмотрение по существу одного из самых скандальных и неоднозначных уголовных дел последних лет по обвинению в масштабных хищениях бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.

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