Русская весна
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Русская весна

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Враг пытается отрезать логистику в Крыму и на фронте: для отражения атак дронов нужны тепловизоры (ВИДЕО)

Враг пытается отрезать логистику в Крыму и на фронте: для отражения атак дронов нужны тепловизоры (ВИДЕО)

У нас просят тепловизоры бойцы с мобильных огневых групп из Крыма и с фронтов СВО. Тепловизоры спасают жизни ночью и помогают сбивать дроны врага: без них парни слепые в темноте, а враг всё видит.

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