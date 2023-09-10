Её звали Ольга. Всегда, всю жизнь. Ни Оля, ни Олечка, ни Олюшка, а просто Ольга. яндекс картинки Когда она здесь поселилась? Никто и не и вспомнит, просто однажды заметили, что распахнуты ставни у избушки бабки Прокиной.