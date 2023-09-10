Её звали Ольга. Всегда, всю жизнь. Ни Оля, ни Олечка, ни Олюшка, а просто Ольга. яндекс картинки Когда она здесь поселилась? Никто и не и вспомнит, просто однажды заметили, что распахнуты ставни у избушки бабки Прокиной.
Её звали Ольга
Комментарии
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Элеонора Коган
Добрый рассказ, спасибо!!!
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10 час.
Элеонора Коган
Нелегко было Ольге пережить это трудное время,но она справилась, спасла мальчика Андрюшу и сделала счастливой всю его семью!!!!
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10 час.
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