ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Элеонора Коган
    Добрый рассказ, спасибо!!!Её звали Ольга

Её звали Ольга

Её звали Ольга

Её звали Ольга. Всегда, всю жизнь. Ни Оля, ни Олечка, ни Олюшка, а просто Ольга. яндекс картинки Когда она здесь поселилась? Никто и не и вспомнит, просто однажды заметили, что распахнуты ставни у избушки бабки Прокиной.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Добрый рассказ, спасибо!!!
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10 час.
Элеонора Коган
Нелегко было Ольге пережить это трудное время,но она справилась, спасла мальчика Андрюшу  и сделала счастливой всю его семью!!!!
Ответить
10 час.

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