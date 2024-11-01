Может хватит травить людей?

ВТ Врам Тавризов Судя по обилию еды в продуктовых магазинах и общепите, мне например не Ясно: неужели вся страна это сьедает? И второе - куда девается не купленное и просроченное? И третье - судя по распродажам со скидками еды, объём распродаж мизерный, тогда что, остальное расхищается или уничтожается?

лл лина любимцева В этой области в основном работают мигранты, которые никогда не отличались приверженцами гиены. Они понятия не имеют, что это такое... Все делают грязными руками, засранки и засранцы.