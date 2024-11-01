Если вы заметили, в ленте новостей практически каждый день сообщают об отравлениях в структурах общепита: столовые детских учебных заведений, кафе, городские столовые и т.
Может хватит травить людей?
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Судя по обилию еды в продуктовых магазинах и общепите, мне например не Ясно: неужели вся страна это сьедает? И второе - куда девается не купленное и просроченное? И третье - судя по распродажам со скидками еды, объём распродаж мизерный, тогда что, остальное расхищается или уничтожается?
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8 час.
лл
лина любимцева
В этой области в основном работают мигранты, которые никогда не отличались приверженцами гиены. Они понятия не имеют, что это такое... Все делают грязными руками, засранки и засранцы.
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6 час.
Maxim Yushkin
"Съесть то он съесть, да ктож яму дасть?!" Общепит всегда и везде грешил, не так, дак этак...😠
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29 мин.
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