Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    "Съесть то он съесть, да ктож яму дасть?!" Общепит всегда и везде грешил, не так, дак этак...😠Может хватит трав...
  • Наиль Бакиров
    Этому заднеприводному самое место в гейропе , там ему точно "дадут в ротик" !!!Чуть что — сразу ...
  • Борис Бабушкин
    Надоело уже. Священники лезут везде. Всех учат.Крестопад как спо...

Может хватит травить людей?

Может хватит травить людей?

Если вы заметили, в ленте новостей практически каждый день сообщают об отравлениях в структурах общепита: столовые детских учебных заведений, кафе, городские столовые и т.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Судя по обилию еды в продуктовых магазинах и общепите, мне например не Ясно: неужели вся страна это сьедает? И второе - куда девается не купленное и просроченное? И третье - судя по распродажам со скидками еды, объём распродаж мизерный, тогда что, остальное расхищается или  уничтожается?
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8 час.
лл
лина любимцева
В этой области в основном работают мигранты, которые никогда не отличались приверженцами гиены. Они понятия не имеют, что это такое... Все делают грязными руками, засранки и засранцы.
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6 час.
Maxim Yushkin
&quot;Съесть то он съесть, да ктож яму дасть?!&quot; Общепит всегда и везде грешил, не так, дак этак...😠
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29 мин.

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