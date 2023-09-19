Военное обозрение

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Российские специалисты разработали комплекс «Лодырь», отвлекающий разведку противника от БПЛА

Российские специалисты разработали комплекс «Лодырь», отвлекающий разведку противника от БПЛА

На фоне специальной военной операции в России продолжаются работы по совершенствованию различных видов оружия и вспомогательных систем, необходимых для применения на передовой.

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