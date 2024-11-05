Практически нет славянских лиц: Проверка склада Озон обнажила проблему России

А как они БЕЗ документов в Россию то попали? Значит документы были. И где они сейчас? У руководства под сукном, чтоб мигранты не бунтовали?

лл

лина любимцева

Да это НЕ ОЗОН ВИНОВЕН, а правительство России!! Расщеперили границы - ЗАХОДИ, КРОМУ НЕ ЛЕНЬ!! Хоть с чем и хоть с какой целью. Кто с наркотой, кто насиловать и убивать, кто как захочет!! ПРОТИВНО!! Почему такое беззаконие?!!... Я понимаю желание и Путина, и других руководителей в России удержать возле ебя среднеазиатские республики, но ведь не такой страшной ценой!!