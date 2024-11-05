Avia.pro - СМИ В Подмосковье — день, когда работникам склада Ozon пришлось примерить не костюмы на Хэллоуин, а документы на проверку.
Практически нет славянских лиц: Проверка склада Озон обнажила проблему России
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Везде этих ишаков набирают. И на вайберисе и на озоне.
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6 час.
ОБ
Ольга Блинова
А как они БЕЗ документов в Россию то попали? Значит документы были. И где они сейчас? У руководства под сукном, чтоб мигранты не бунтовали?
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4 час.
лл
лина любимцева
Да это НЕ ОЗОН ВИНОВЕН, а правительство России!! Расщеперили границы - ЗАХОДИ, КРОМУ НЕ ЛЕНЬ!! Хоть с чем и хоть с какой целью. Кто с наркотой, кто насиловать и убивать, кто как захочет!! ПРОТИВНО!! Почему такое беззаконие?!!... Я понимаю желание и Путина, и других руководителей в России удержать возле ебя среднеазиатские республики, но ведь не такой страшной ценой!!
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4 час.
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