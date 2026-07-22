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Единственный брак длиною в 62 года и сложные судьбы детей: как жили наследники актера Евгения Самойлова

Евгений Самойлов остался в истории советского искусства не только как яркий артист, но и как пример редкой семейной верности.

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