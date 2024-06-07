Сильная экономика для сильной России: ключевые экономические тезисы, прозвучавшие на ПМЭФ

7 июня 2024 года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин рассказал об успехах национальной экономики в условиях давления и санкционной агрессии, ключевых структурных изменениях во всех сферах, а также дал поручения для дальнейшего укрепления страны.