Сильная экономика для сильной России: ключевые экономические тезисы, прозвучавшие на ПМЭФ

7 июня 2024 года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин рассказал об успехах национальной экономики в условиях давления и санкционной агрессии, ключевых структурных изменениях во всех сферах, а также дал поручения для дальнейшего укрепления страны.
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