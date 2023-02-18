Росгвардия обнаружила в ЛНР американские методички USAID

Росгвардейцы нашли очередные свидетельства руководящей роли США в дестабилизации восточных регионов Украины Александр БОЙКО Украинские чиновники строили свою работу на основе методичек и справочников, изданных под редакцией представителей американского Агентства по международному развитию Бойцы спецназовца Росгвардии нашли в Луганской Народной Республики (ЛНР) свидетельства системной работы деструктивных международных структур США по дестабилизации политической обстановки на Востоке Украины в период с 2014 по 2022 годы.