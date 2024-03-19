Абсолютно все западные политики упорно повторяют одну и ту же фразу: «Россия не должна победить».
Вы еще не поняли истинный смысл фразы «Россия не должна победить»? На самом деле всё очень просто
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Столько усилий запад приложил, чтобы уничтожить Россию - и все усилия, как вода в песок... А теперь именно запад перешел к военной/кровавой стадии давления на Россию, а украина, которую он целенаправленно готовил к жертвоприношению, стала всего лишь разменной монетой в этой "большой игре". Но ведь запад ради достижения своих целей ВСЕГДА поступал и поступает ТАК...Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия... Кто следующий? Россия не может не победить - это вопрос её существования... как впрочем и для всего коллективного запада тоже.
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18 час.
Олег Самойлов
Эх, нам бы президентом Геннадия Бережнова! И вопрос победы был бы решен 25 февраля 2022 года!
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2 час.
Олег Самойлов
У нас что ни писарь в комментах, то гений!
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2 час.
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