Вы еще не поняли истинный смысл фразы «Россия не должна победить»? На самом деле всё очень просто

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Столько усилий запад приложил, чтобы уничтожить Россию - и все усилия, как вода в песок... А теперь именно запад перешел к военной/кровавой стадии давления на Россию, а украина, которую он целенаправленно готовил к жертвоприношению, стала всего лишь разменной монетой в этой "большой игре". Но ведь запад ради достижения своих целей ВСЕГДА поступал и поступает ТАК...Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия... Кто следующий? Россия не может не победить - это вопрос её существования... как впрочем и для всего коллективного запада тоже.