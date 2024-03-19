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Позитив для оптимистов

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    У нас что ни писарь в комментах, то гений!Вы еще не поняли ...

Вы еще не поняли истинный смысл фразы «Россия не должна победить»? На самом деле всё очень просто

Вы еще не поняли истинный смысл фразы «Россия не должна победить»? На самом деле всё очень просто

Абсолютно все западные политики упорно повторяют одну и ту же фразу: «Россия не должна победить».

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Столько усилий запад приложил, чтобы уничтожить Россию - и все усилия, как вода в песок... А теперь именно запад перешел к военной/кровавой стадии давления на Россию, а украина, которую он целенаправленно готовил к жертвоприношению, стала всего лишь разменной монетой в этой &quot;большой игре&quot;. Но ведь запад ради достижения своих целей ВСЕГДА поступал и поступает ТАК...Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия... Кто следующий? Россия не может не победить - это вопрос её существования... как впрочем и  для всего коллективного запада тоже.
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18 час.
Олег Самойлов
Эх, нам бы президентом Геннадия Бережнова! И вопрос победы был бы решен 25 февраля 2022 года!
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2 час.
Олег Самойлов
У нас что ни писарь в комментах, то гений!
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2 час.

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