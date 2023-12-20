Армения: полным ходом к точке невозврата

Откровенно вздорные претензии Еревана к якобы невыполнению Россией своих обязательств по военно-техническому сотрудничеству неуклюже маскируют пагубную для Армении перспективу остаться беззащитной и безоружной.
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