Правительство увеличило прожиточный минимум на 2025 год

Кабмин РФ определил новый размер прожиточного минимума (ПМ) на 2025 год. Это решение было принято после расчета ПМ исходя из медианного дохода на 2023 год, который составил 40 121 рубль.
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