Петербуржца арестовали за видеосъемку Охтинской подстанции

По версии следствия, он готовил диверсию Красногвардейский районный суд Петербурга вынес постановление о заключении под стражу петербуржца Никиты Никитина, который утром 15 ноября был задержан при видеосъемке подстанции на Заневском проспекте в Красногвардейском районе.