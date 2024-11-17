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Петербургский дневник

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Петербуржца арестовали за видеосъемку Охтинской подстанции

Петербуржца арестовали за видеосъемку Охтинской подстанции

По версии следствия, он готовил диверсию Красногвардейский районный суд Петербурга вынес постановление о заключении под стражу петербуржца Никиты Никитина, который утром 15 ноября был задержан при видеосъемке подстанции на Заневском проспекте в Красногвардейском районе.

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