Газета.ру

8 051 подписчик

Bloomberg: ставка европейских стран на резкий отказ от ископаемого топлива не сработала из-за России

Bloomberg: ставка европейских стран на резкий отказ от ископаемого топлива не сработала из-за России

Призывы европейских стран к резкому отказу от ископаемых видов топлива, озвученные в ходе 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в ноябре 2022 года, не принесли ощутимых результатов к настоящему времени.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх