Российское авторское общество подало иск к ООО «Национальный театр народной музыки и песни „Золотое кольцо“» на 100 тысяч рублей

Иск Российского авторского общества к театру «Золотое кольцо» Российское авторское общество (РАО) подало иск к ООО «Национальный театр народной музыки и песни „Золотое кольцо“», которым руководит народная артистка России Надежда Кадышева.
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