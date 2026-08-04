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Российское авторское общество подало иск к ООО «Национальный театр народной музыки и песни „Золотое кольцо“» на 100 тысяч рублей

Российское авторское общество подало иск к ООО «Национальный театр народной музыки и песни „Золотое кольцо“» на 100 тысяч рублей

Иск Российского авторского общества к театру «Золотое кольцо» Российское авторское общество (РАО) подало иск к ООО «Национальный театр народной музыки и песни „Золотое кольцо“», которым руководит народная артистка России Надежда Кадышева.

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