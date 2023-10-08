В США обратили внимание на эффективные маневры ВС РФ против ВСУ

Вооруженным силам (ВС) РФ удалось остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) за счет эффективного ведения российских войск, сообщает 8 октября американский колумнист Ставрос Атламазоглу для американского издания 19FortyFive.
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