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Мода и Шоу-бизнес

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Певица Виктория Дайнеко призвала внести закон о запрете домашнего насилия

Певица Виктория Дайнеко призвала внести закон о запрете домашнего насилия

Певица Виктория Дайнеко заявила в Telegram-канале о необходимости запрета любого домашнего насилия. Дайнеко прокомментировала пост астролога Нелли Космос, в котором она осуждает инициативу Госдумы о запрете рекламы тарологов из-за «вреда нравственным устоям».

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