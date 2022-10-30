Российские войска вошли в ключевые узлы укрепрайона ВСУ под Авдеевкой, противник не смог перебросить колёсную бронетехнику из-за размокшего грунта

Сообщается о продвижении российских войск к западу от Песок. После массированной артподготовки была прорвана линия обороны противника в районе населённых пунктов Опытное и Водяное.
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