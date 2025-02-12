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Энергетика личных вещей: 6 серьёзных причин, почему нельзя носить чужие вещи

Энергетика личных вещей: 6 серьёзных причин, почему нельзя носить чужие вещи

Энергетика личных вещей: 6 серьёзных причин, почему нельзя носить чужие вещи Алёна Юрьева В современном мире эзотерические знания становятся всё более популярными, особенно в вопросах, касающихся личной энергетики.

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