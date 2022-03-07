Происшествия

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Обучающие тренинги с элементами творчества проводят сотрудники Госавтоинспекции Севастополя для юных пешеходов

Обучающие тренинги с элементами творчества проводят сотрудники Госавтоинспекции Севастополя для юных пешеходов

Творческое задание нарисовать дорожный знак «Пешеходный переход» от сотрудников ГИБДД получили учащиеся начальных классов одной из школ города.

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